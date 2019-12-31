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2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

Yeni Zelanda, renkli gösterilerle 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu.

31.12.2019 16:25 - Son Güncelleme: 31.12.2019 16:35
2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

Yeni Zelanda, 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişekli kutlamalarla yeni yıla 'merhaba' dedi.

2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu. Sidney'de düzenlenen havai fişek gösterileri, bir süredir yangınla mücadele eden ülkede renkli anlar yaşanmasını sağladı. Ülke genelinde yangın riski nedeniyle havai fişek gösterileri iptal edilirken, ülke halkının itirazlarına rağmen Sidney bu yasağın dışında bırakıldı.

2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

Geçtiğimiz yıl, o zamana kadarki en büyük havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan Avustralya, bu defa yeni yılı, ülke genelinde sürmekte olan yangınların gölgesinde karşıladı.

2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu

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