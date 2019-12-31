2020’yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu
Yeni Zelanda, renkli gösterilerle 2020 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu.
31.12.2019 16:25
- Son Güncelleme: 31.12.2019 16:35
Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu. Sidney'de düzenlenen havai fişek gösterileri, bir süredir yangınla mücadele eden ülkede renkli anlar yaşanmasını sağladı. Ülke genelinde yangın riski nedeniyle havai fişek gösterileri iptal edilirken, ülke halkının itirazlarına rağmen Sidney bu yasağın dışında bırakıldı.
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