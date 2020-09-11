Putin, Zaharova'nın 'Temel İçgüdü' paylaşımı nedeniyle özür diledi
Dünya geçtiğimiz günlerde görülmemiş bir uluslararası krize sahne olmuştu. Trump'ın konuk ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Beyaz Saray'da daha önce görülmedik biçimde uzak mesafede bir sandalyede oturtmasının ardından Rusya Sözcüsü Zaharova'nın paylaşımı olay yaratmış, adeta sosyal medyanın da etkisiyle durum ülkeler arası büyük krize dönüşmüştü. Yaşananlara noktayı Rusya Devlet Başkanı Putin koydu.
Rusya'nın Avrupa ve Balkanlar'da bir numaralı müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın huzurunda, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Moskova'da hoşnutsuzlukla karşılanırken, bu gelişme Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden olmuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, "Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem 'Temel İçgüdü' filmindeki pozu almanızdır" diye yazdı. Zaharova bu alaycı ifadeyi kullanmakla kalmayarak adı geçen filmdeki Sharon Stone'un oturma anından bir kareyi de Vucic ile Trump görüşmesi resminin altına ekledi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bu çıkışı Belgrad'da deprem etkisi yarattı. Zaharova'nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan'daki "Pink TV" ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, "Rusya'nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova'nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım" sözlerini kullandı.