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ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

ABD'nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken, can kayıpları da artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, California'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da 1 kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi.

11.09.2020 23:21 - Son Güncelleme: 11.09.2020 23:26
ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

ABD, bir aydan fazla süredir bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarının çok geniş alanlara yayılması yüzünden felaketi yaşıyor.

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ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

İlk olarak California'da başlayan orman yangınları geniş bir alana yayılıp söndürülemeyince 12 eyalete birden sıçramış durumda.

ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

Haber ajanslarının bölgeden geçtiği fotoğraflar adeta felaket filmlerinden fırlamış gibi.

ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

ABD'nin Oregon eyaletinde yetkililer, Pasifik okyanusu kıyısında devam eden onlarca orman yangını yüzünden yarım milyonu aşkın insanın canını kurtarmaya çalıştığını söylüyorlar.

ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

Hava daki nem oranı normalin çok altına düşmüş durumda. Rüzgarlar da eyaleti bir uçtan bir uca etkileyen yangınları iyice güçlendiriyor. Yangınların en az birinde ise kundaklama kuşkusu ortaya çıktı.

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