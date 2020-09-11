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ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi
ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi
ABD'nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken, can kayıpları da artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, California'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da 1 kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi.
11.09.2020 23:21
- Son Güncelleme: 11.09.2020 23:26
ABD, bir aydan fazla süredir bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarının çok geniş alanlara yayılması yüzünden felaketi yaşıyor.
İlk olarak California'da başlayan orman yangınları geniş bir alana yayılıp söndürülemeyince 12 eyalete birden sıçramış durumda.
Haber ajanslarının bölgeden geçtiği fotoğraflar adeta felaket filmlerinden fırlamış gibi.
ABD'nin Oregon eyaletinde yetkililer, Pasifik okyanusu kıyısında devam eden onlarca orman yangını yüzünden yarım milyonu aşkın insanın canını kurtarmaya çalıştığını söylüyorlar.
Hava daki nem oranı normalin çok altına düşmüş durumda. Rüzgarlar da eyaleti bir uçtan bir uca etkileyen yangınları iyice güçlendiriyor. Yangınların en az birinde ise kundaklama kuşkusu ortaya çıktı.