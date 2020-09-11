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ABD dehşeti yaşıyor! 12 eyalette 100'ü aşkın yangın yarım milyon kişiyi etkiledi

ABD'nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken, can kayıpları da artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, California'da 19, Oregon'da 3 ve Washington'da 1 kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi.

11.09.2020 23:21 - Son Güncelleme: 11.09.2020 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





