Uludağ’da gözler Rus turistlerde

Uludağ'a Turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Murat Saraçoğlu, "Uludağ, sadece Türkiye'nin değil; dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık'tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz." dedi.