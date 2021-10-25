ABD'de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var
Avrupa'yı etkisi altına alan tedarik problemi ABD'ye de ulaştı. Ülke genelinde gıda krizi yaşanırken marketlerdeki görüntüler içler acısı. Sosyal medyaya yeni düşen görüntülerde ABD'deki marketlerde raflar bomboş kaldı. Ürün tedarik edemeyen marketler çareyi ise fotoğraf yerleştirmekle buldu.
25.10.2021 10:51
- Son Güncelleme: 25.10.2021 11:23
Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market zincirleri, rafların üstlerini ürünlerin görselleriyle kapladı.
Bazı marketler de farklı bir yönteme başvurarak eldeki az miktarda bulunan ürünleri ön sıralara dizerek, rafların dolu olduğu izlenimini vermeye çalıştı.