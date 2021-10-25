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ABD'de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

Avrupa'yı etkisi altına alan tedarik problemi ABD'ye de ulaştı. Ülke genelinde gıda krizi yaşanırken marketlerdeki görüntüler içler acısı. Sosyal medyaya yeni düşen görüntülerde ABD'deki marketlerde raflar bomboş kaldı. Ürün tedarik edemeyen marketler çareyi ise fotoğraf yerleştirmekle buldu.

25.10.2021 10:51 - Son Güncelleme: 25.10.2021 11:23
ABD’de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

ABD'de tedarik zincirini de kapsayan ekonomik kriz nedeniyle süpermarketlerdeki raflar neredeyse bomboş durumda.

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ABD’de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

Ülke genelinde tuvalet kağıdından spor ayakkabıya, tavuğa kadar neredeyse her tür üründe kıtlık görülüyor.

ABD’de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

Kitap, bisiklet, bebek yatağı için ise aylardır bekleyen siparişler mevcut.

ABD’de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market zincirleri, rafların üstlerini ürünlerin görselleriyle kapladı.

ABD’de gıda krizi! Boş kalan raflarda ürün yok fotoğrafı var

Bazı marketler de farklı bir yönteme başvurarak eldeki az miktarda bulunan ürünleri ön sıralara dizerek, rafların dolu olduğu izlenimini vermeye çalıştı.

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