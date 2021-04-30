RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ederken Türk SİHA'ları Rus medyasının yakın takibinde. Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı SİHA'ları Karadeniz'de Rusya'ya karşı kullanması, Rusları rahatsız etmişti. SİHA'lar için Rusya tarafından yapılan açıklamada "Türk SİHA'larının uçmasından mutlu değiliz" ifadeleri kullanılmıştı. Bölgede restleşme devam ederken Rus medyası SİHA'ları manşetine taşıdı. Askeri konularda yayım yapan Top War'da kaleme alınan bir yazıda, Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiği ve kendini geliştirmeye devam ettiği belirtilerek, SİHA'lar için üretilen yeni mühimmatlardan bahsedildi.

30.04.2021 13:20 - Son Güncelleme: 30.04.2021 13:20
Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar, Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ Savaşı'nda da başarısını tüm dünyaya göstermişti. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, özellikle Karabağ'daki kullanımının ardından dünya medyasının gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

Son olarak askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türk SİHA'larını, Türkiye'nin ürettiği yeni mühimmatlar üzerinden konu edindi. M5 dergisinin çeviri haberine göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

"HEDEFLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDİYORLAR"
"Türkiye'nin mevcut İHA'ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor.

Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

MAM serisi özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türk Roketsan tarafından geliştirildi. MAM-L, Türk SİHA'larının ana mühimmatı ve SİHA operasyonlarının da neredeyse tamamında kullanıldı.

Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor

"YENİ MÜHİMMATLARI TEST ETTİLER"
MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu."