Ukrayna'nın SİHA'ları kullanmasının ardından Rus medyasının gündemi Türk kuşları: Türkiye yeni mühimmatlar üretiyor
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ederken Türk SİHA'ları Rus medyasının yakın takibinde. Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı SİHA'ları Karadeniz'de Rusya'ya karşı kullanması, Rusları rahatsız etmişti. SİHA'lar için Rusya tarafından yapılan açıklamada "Türk SİHA'larının uçmasından mutlu değiliz" ifadeleri kullanılmıştı. Bölgede restleşme devam ederken Rus medyası SİHA'ları manşetine taşıdı. Askeri konularda yayım yapan Top War'da kaleme alınan bir yazıda, Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiği ve kendini geliştirmeye devam ettiği belirtilerek, SİHA'lar için üretilen yeni mühimmatlardan bahsedildi.
30.04.2021 13:20
- Son Güncelleme: 30.04.2021 13:20
"HEDEFLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDİYORLAR"
"Türkiye'nin mevcut İHA'ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor.
"YENİ MÜHİMMATLARI TEST ETTİLER"
MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu."