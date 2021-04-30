RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

Dünya Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimine kilitlendi. Rusya dün Kırım sınırında füze ateşlerken Ukrayna'dan tahriğe karşılık flaş bir hamle geldi. ABD'nin Ukrayna'ya takviye birlik yolladığı ve Donetsk yakınlarında, Ukrayna'nın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın sınıra S-300 konuşlandırması Rus basınında geniş yer aldı. Moldova ise Rusya'yı doğrudan tehdit etti. İşte detaylar...

30.04.2021 10:29 - Son Güncelleme: 30.04.2021 10:29
Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

ABD'nin Ukrayna'ya takviye birlik yolladığı ve Donetsk yakınlarında, Ukrayna'nın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı ortaya çıktı.

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Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

Donbass'ta askeri havacılık ve taktik füze sistemlerinin birkaç yıldır kullanılmamasına rağmen, Rus Avia.pro haber ajansı, S-300 uçaksavar füzesi sisteminin Donetsk yakınlarında konuşlandırıldığını bildirdi.

Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu hava savunma sistemlerinin çalışmasıyla ciddi zorluklar yaşıyor. Füzelerin eksikliğine ek olarak, sistemlerin çoğunun kendi radarı yok.

Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

İzleme grubu tarafından sağlanan verilere göre, S-300 sistemi, kendini devlet ilan eden Donetsk'in başkentinden yaklaşık 97 kilometre uzaklıktaki Nikolskoye yerleşim bölgesinde konuşlandırıldı.

Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!

Konuyla ilgili Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden henüz hiçbir açıklama yapılmadı.