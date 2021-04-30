Karadeniz’de gerilim yeniden tırmanıyor! Bir ülke Rusya'yı tehdit etti Ukrayna sınıra S-300 yerleştirdi!
Dünya Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimine kilitlendi. Rusya dün Kırım sınırında füze ateşlerken Ukrayna'dan tahriğe karşılık flaş bir hamle geldi. ABD'nin Ukrayna'ya takviye birlik yolladığı ve Donetsk yakınlarında, Ukrayna'nın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın sınıra S-300 konuşlandırması Rus basınında geniş yer aldı. Moldova ise Rusya'yı doğrudan tehdit etti. İşte detaylar...
30.04.2021 10:29
- Son Güncelleme: 30.04.2021 10:29