SON DAKİKA: Hindistan'da yaşanan koronavirüs felaketinin nedeni: Süpermodel! İnsanlar kendini korumayan putları yıkıyor
Son dakika haberleri... Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Koronavirüsten ölenlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı Hindistan'da vaka ve ölüm sayılarının adeta patlama yapmasının nedeni ise: süpermodel. Uzmanların süpermodel adını verdikleri bu çalışmaya göre ülkeyi bu duruma getiren birçok neden var ama bunların başında; önlemlerin hafife alınması, ülkedeki sınıf eşitsizliği, ekonomik durumun kötülüğü ve hastaneye ulaşımda yaşanan sıkıntı geliyor. Bununla birlikte virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti. Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.
Dünya günlerdir Covid-19'un pençesi altında kıvranan Hindistan'la yatıp Hindistan'la kalkıyor. Ülkede günlük yeni vaka sayıları 400 bine yaklaşırken her gün neredeyse 4 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu sayıya hastanelerde yer olmadığı için Covid-19 teşhisi konmadan evinde ölenler dahil değil.
Dünyaca ünlü Hindistanlı yazar Arundhati Roy'un hafta içi Guardian gazetesinde yayımlanan yazısının başlığı çok can yakıcı. "İnsanlığa karşı işlenen bir suça şahitlik ediyoruz" diyen Roy, Hindistan hükümetinin virüsle mücadele politikalarını ağır bir dille eleştirdiği yazıda Başbakan Narendra Modi'nin Ocak ayında Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada söylediği şu sözleri aktarıyor:
"Dostlarım, sizlere 1,3 milyar Hindistanlının güven, olumluluk ve umut mesajlarını getirdim. Hindistan'ın dünya genelinde koronadan en fazla etkilenen ülke olacağına inanılıyordu. Hindistan'da korona tsunamisi yaşanacağı 700-800 bin kişinin virüsle enfekte olacağı, 2 milyon Hindistanlının öleceği söyleniyordu.