SON DAKİKA: Hindistan'da yaşanan koronavirüs felaketinin nedeni: Süpermodel! İnsanlar kendini korumayan putları yıkıyor

Günlerdir dünyanın içini acıtan haber ve görüntülerin geldiği Hindistan, daha birkaç ay önce koronavirüsün kontrol altına alındığı, kitle bağışıklığının oluştuğu ülkeler arasında sayılıyordu. Peki ne oldu da bu parlak tablo bir kâbusa dönüştü?