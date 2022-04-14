Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştiren taktiği! Rus generaller nasıl hedef oldu? Akıllı telefon taktiği
Dünya Ukrayna - Rusya savaşını konuşurken Rus ordusunun kayıpları gündem oldu. Peki Ukrayna bunu nasıl başardı? En az 6 Rus generalin öldürüldüğü savaşta Ukrayna'nın bu taktiği konuşuluyor. İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Rus lider için pek de istediği şekilde devam etmiyor.
Gürcistan ve Kırım'daki gibi kolay bir zafer bekleyen Ruslar Ukrayna direnişini hala kırabilmiş değil. Başkent Kiev'e yönelik kuşatmasını kaldıran Rus birlikleri hedefi ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.
Bölgeden gelen uydu görüntüleri çok sayıda Rus birliğinin Donbass'a doğru ilerlediğini gözler önüne sererken Putin'in Ukrayna'daki savaş stratejisini değiştirdiği ve 9 Mayıs'a odaklandığı belirtiliyor.
Batı merkezli istihbarat raporları Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.
Halihazırda ağır kayıplar veren ve savaşta planladığı kazanımları elde etmekten uzak bir konumda bulunan Rusya'ya en ağır darbe kuşkusuz generallerini kaybetmek oldu.
UKRAYNA RUS GENERALLERİ NASIL ÖLDÜRDÜ?
Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü belirtirken bunlardan altısının general olduğu belirtiliyor.
'Ukrayna'nın Kiev için savaşı kazandığını söylemek doğru. Şimdi, başka bir savaş geliyor, Donbass savaşı' ifadelerini kullanan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'nın ülkenin doğusunu hedef alacağını açıklamıştı. Haliyle herkes Ukrayna'nın bunu nasıl başardığı sorusuna yanıt arıyor. Ukrayna'nın Rus birliklerinin ölümcül hatasını lehine çevirdiğini belirten uzmanlar bu soruya şu cevabı veriyor: akıllı telefonlar.
TELSİZLER MODERNİZE EDİLMEDİ, BİRLİKLER AÇIK HEDEF OLDU
Rus ordusunun elindeki askeri sınıf telsizlerinin çoğunun modernize edilmediğini belirten veri platformu Ditto'nun CEO'su Adam Fish, bu nedenle birliklerin iletişim halinde olmak için akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtiyor.
Ruslar, ateş desteği koordinasyonu ve askeri manevraları konusunda taktik bilgi alışverişinde bulunmak için telefonlarını kullanırken bu durum onları tabiri caizse açık hedef haline getiriyor.