Ukrayna’nın savaşın gidişatını değiştiren taktiği! Rus generaller nasıl hedef oldu? Akıllı telefon taktiği

TELSİZLER MODERNİZE EDİLMEDİ, BİRLİKLER AÇIK HEDEF OLDU

Rus ordusunun elindeki askeri sınıf telsizlerinin çoğunun modernize edilmediğini belirten veri platformu Ditto'nun CEO'su Adam Fish, bu nedenle birliklerin iletişim halinde olmak için akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtiyor.

Ruslar, ateş desteği koordinasyonu ve askeri manevraları konusunda taktik bilgi alışverişinde bulunmak için telefonlarını kullanırken bu durum onları tabiri caizse açık hedef haline getiriyor.