RAMAZAN İMSAKİYE
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New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James'in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosunda büyük bir saldırı olmuş ve onlarca kişi yaralanmıştı. olayın faili 62 yaşındaki Frank James dün yakalandı. Saldırganla ilgili detaylar ise ortaya çıktı. James'in 1984-1998 yılları arasında New York'ta hırsızlık, hırsızlık aleti bulundurmak, cinsel suç eylemleri gibi suçlardan dolayı 12 kez tutuklandığı öğrenildi.

14.04.2022 09:26 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:56
New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James’in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

Salı günü ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosunu kana bulayan saldırhan 62 yaşındaki Frank R. James, dün akşam saatlerinde Manhattan'da gözaltına alındı.

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New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James’in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

Son derece 'sakin bir hayatı' varmış gibi görünen James'in geçmişi bir hayli ilginç.

Aslında James'i tanıyanların hiçbiri 62 yaşındaki adamın böyle bir şey yapabileceğini düşünmediklerini dile getiriyor.

New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James’in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

Ancak suç dosyası o kadar da temiz değil. James'in 1984-1998 yılları arasında New York'ta hırsızlık, hırsızlık aleti bulundurmak, cinsel suç eylemleri gibi suçlardan dolayı 12 kez tutuklandığı öğrenildi.

New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James’in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

Ancak davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı ifade edildi.

New York metrosunu kana bulamıştı! Frank James’in sabıkası kabarık çıktı! Hırsızlık, cinsel saldırı...

Aynı zamanda New York Polis Departmanı (NYPD), The Post'a yaptığı açıklamalarda James'in New Jersey'de bir terör kaydı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Daha önce New York metrosundaki saldırının terör eylemi olmadığı açıklanmıştı.

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