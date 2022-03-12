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Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 17. gününde çatışma bölgelerinden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarken Ukraynalılar, Kiev girişinde Rus zırhlılarını tanksavar füzeleriyle vurdu.

takvim.com.tr
12.03.2022 09:40 - Son Güncelleme: 12.03.2022 09:40
Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

Rusya-Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar sürerken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

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Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko da "Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kaçırma olayının savaş suçu olduğu belirtildi.

Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

RUS ASKERİ KONVOYU PUSUYA DÜŞTÜ
Günlerdir ilerleyen Rus konvoyu için hazırlık yapan Ukraynalılar, Kiev girişinde Rus zırhlılarını tanksavar füzeleriyle vurdu.

Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

Başkent Kiev'i korumaya çalışan Ukraynalılar tankların geçiş istikametine pusu attı.

Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

UYDU FOTOĞRAFLARI, UKRAYNA'DAKİ RUS KONVOYUNUN ÇEVREYE DAĞILDIĞINI GÖSTERİYOR
Uydu fotoğraflarının, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığını gösterdiği bildirildi.

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