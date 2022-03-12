Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko da "Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kaçırma olayının savaş suçu olduğu belirtildi.