Ukraynalılar Rus askeri konvoyuna pusu kurdu! O anlar kamerada
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 17. gününde çatışma bölgelerinden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarken Ukraynalılar, Kiev girişinde Rus zırhlılarını tanksavar füzeleriyle vurdu.
Rusya-Ukrayna savaşının 17. gününde çatışmalar sürerken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko da "Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kaçırma olayının savaş suçu olduğu belirtildi.
RUS ASKERİ KONVOYU PUSUYA DÜŞTÜ
Günlerdir ilerleyen Rus konvoyu için hazırlık yapan Ukraynalılar, Kiev girişinde Rus zırhlılarını tanksavar füzeleriyle vurdu.
UYDU FOTOĞRAFLARI, UKRAYNA'DAKİ RUS KONVOYUNUN ÇEVREYE DAĞILDIĞINI GÖSTERİYOR
Uydu fotoğraflarının, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığını gösterdiği bildirildi.