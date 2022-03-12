Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna'da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok
Rusya Ukrayna savaşı 17. gününde! Ukrayna para birimi ve Rusya para birimi bu süreçte arama motorlarında en çok aratılan konulardan olurken Ukraynalılar paraları olsa bile zorluk yaşıyor. 1.5 milyon insanın Polonya'ya geçmek için kullandığı Lviv'deki son durum objektiflere yansıdı. Şehre kurulan barikatlar, otogarlardaki ve marketlerdeki yoğunluk hat safhada. Her akşam saat 22.00 ve sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirde alkol satışı yasaklandı. Vatandaşlar en çok makarna tüketiyor. Her saat boşalan raflar yeniden dolduruluyor.
12.03.2022 11:10 - Son Güncelleme: 12.03.2022 11:25
Halk, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde de çeşitli noktalara kum torbaları ile barikatlar kuruyor. Savaş devam ederken, gıda ürünlerindeki satışlar ve marketlerin durumu akla gelen ilk soru oluyor.
Sabah muhabirleri, Saat 22.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Lviv'de küçük büyük demeden birçok marketi gezdi. Marketlerdeki ortalama manzara aynı sayılırdı.