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Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna'da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Rusya Ukrayna savaşı 17. gününde! Ukrayna para birimi ve Rusya para birimi bu süreçte arama motorlarında en çok aratılan konulardan olurken Ukraynalılar paraları olsa bile zorluk yaşıyor. 1.5 milyon insanın Polonya'ya geçmek için kullandığı Lviv'deki son durum objektiflere yansıdı. Şehre kurulan barikatlar, otogarlardaki ve marketlerdeki yoğunluk hat safhada. Her akşam saat 22.00 ve sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirde alkol satışı yasaklandı. Vatandaşlar en çok makarna tüketiyor. Her saat boşalan raflar yeniden dolduruluyor.

12.03.2022 11:10 - Son Güncelleme: 12.03.2022 11:25
Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna’da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününde tırmanarak devam ediyor. Türkiye'de dışişleri bakanları arasında yapılan toplantıdan bir sonuç çıkartılamamış olması, Ukrayna halkı tarafından vurulan bölgelerdeki çatışmaların şiddetleneceği olarak yorumlanıyor.

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Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna’da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Halk, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde de çeşitli noktalara kum torbaları ile barikatlar kuruyor. Savaş devam ederken, gıda ürünlerindeki satışlar ve marketlerin durumu akla gelen ilk soru oluyor.

Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna’da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Sabah muhabirleri, Saat 22.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Lviv'de küçük büyük demeden birçok marketi gezdi. Marketlerdeki ortalama manzara aynı sayılırdı.

Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna’da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Konum ve marketin büyüklüğüne göre en çok tüketilen gıdalar makarna ve ekmek oldu. Bütün marketlerde makarna ve ekmek reyonları saat başı boşalıyor.

Rusya Ukrayna savaşı kıtlık yarattı! Ukrayna’da mağazalar kapalı raflar boş benzin yok

Biten ürünlerin yerini yenileri alıyor. Market yetkilileri şu anda temel gıda maddelerinin bulundurulmasında herhangi bir sorun olmadığını dile getirse de, en büyük endişelerinin savaşın bitmemesi durumunda temel gıda malzemelerinin azalması olduğunu anlattı.

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