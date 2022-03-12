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Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor! Ukrayna'daki son durum uydu görüntülerinde

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği askeri harekat devam ediyor. Rus birlikleri de başkent Kiev'e ilerliyor. Hem Rus birliklerinin hem de çatışmaların boyutları uydu görüntülerine yansıyor. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Ukrayna'daki son durumu gösteren görüntüleri yayınladı. İşte savaşın merkezi Ukrayna'dan dünyanın konuştuğu uydu görüntüleri...

12.03.2022 09:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 09:03
Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor! Ukrayna’daki son durum uydu görüntülerinde

Çernihiv`de Rusya`nın hedef aldığı alışveriş merkezi Epicenter K`nin uydu görüntüleriyle öncesi ve sonrası.

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Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor! Ukrayna’daki son durum uydu görüntülerinde


Antonov Havalimanı`nın kuzeydoğusunda, Ozera kentinde konuşlandırılmış askeri birlikler ve araçlar

Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor! Ukrayna’daki son durum uydu görüntülerinde


Rus saldırıları sonucu Borodyanka`da ağır hasar görmüş yüksek katlı konut binaları.

Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor! Ukrayna’daki son durum uydu görüntülerinde


Irpin`de hasarlı bir köprünün yanında bekleyen arabalar ve insanlar.

Rus birlikleri başkent Kiev’e ilerliyor! Ukrayna’daki son durum uydu görüntülerinde


Çernihiv`deki bir sanayi bölgesinde çıkan yangın.

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