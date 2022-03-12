Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor! Ukrayna'daki son durum uydu görüntülerinde
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği askeri harekat devam ediyor. Rus birlikleri de başkent Kiev'e ilerliyor. Hem Rus birliklerinin hem de çatışmaların boyutları uydu görüntülerine yansıyor. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Ukrayna'daki son durumu gösteren görüntüleri yayınladı. İşte savaşın merkezi Ukrayna'dan dünyanın konuştuğu uydu görüntüleri...
12.03.2022 09:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 09:03
Çernihiv`de Rusya`nın hedef aldığı alışveriş merkezi Epicenter K`nin uydu görüntüleriyle öncesi ve sonrası.