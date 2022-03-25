Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!
Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti. Müzakerelerin sonuç vermediği savaşta kadın savaşçılar ön cephede yer alıyor.
25.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:01
Rus ordusu Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Mariupol ve Harkiv şehirleri neredeyse yerle bir olurken başkent Kiev'in kuzeyinde ise çatışmalar sürüyor.
Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.