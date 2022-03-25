Vav TV İzle
Haberler Dünya Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti. Müzakerelerin sonuç vermediği savaşta kadın savaşçılar ön cephede yer alıyor.

25.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:01
Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 30'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Rus ordusu Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Mariupol ve Harkiv şehirleri neredeyse yerle bir olurken başkent Kiev'in kuzeyinde ise çatışmalar sürüyor.

Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediği, Kiev şehrini kuşatamadığı ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getiremediği belirtildi.

Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk dikkati çekti.

Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.

SON DAKİKA