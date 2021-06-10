Ukrayna'dan sonra Polonya da SİHA aldı Rusya'nın etekleri tutuştu! Rus basını SİHA'ların satışını böyle yorumladı: Tehlikeli

Haberde; "Polonya ile Türkiye'nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek" denildi.