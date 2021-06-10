Ukrayna'dan sonra Polonya da SİHA aldı Rusya'nın etekleri tutuştu! Rus basını SİHA'ların satışını böyle yorumladı: Tehlikeli
Türkiye'nin yerli ve milli silahı SİHA'lar ile her gün başka bir ülkenin basınının manşetlerini süslüyor. Özellikle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın hezimete uğratılmasında büyük katkısı olan SİHA'ları almak için bazı ülkeler sıraya girerken bazıları ise komşu ülkeler ise SİHA'lardan korkuyor. Karadeniz'de Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya, Ukrayna'nın SİHA almasından rahatsız olmuştu. Ruslar, Polonya'nın SİHA almasını da manşetlere taşıdı. Rus basınında yayınlanan bir makalede "Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve Bayraktarlar tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor" denildi.
10.06.2021 09:34
- Son Güncelleme: 10.06.2021 09:34
Haberde; "Polonya ile Türkiye'nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek" denildi.