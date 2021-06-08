Vav TV İzle

Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerginlik farklı bir boyut almaya başladı. Rusya'nın Karadeniz'e Nisan ayında son çeyrek yüzyılın en büyük askeri yığınağına girişmesiyle savaş çanları çaldı. NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderme kararı aldı. Savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olması Rusya'yı harekete geçirdi. Rus medyası Karadeniz'de 4 gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. İşte detaylar…

08.06.2021 12:38 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:38
Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

Rusya'nın Karadeniz'e Nisan ayında son çeyrek yüzyılın en büyük askeri yığınağına girişmesiyle savaş çanları çaldı, aradan yalnızca iki ay geçmeden bu kez hem Karadeniz hem de Akdeniz alev topu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

Gerilimin tırmandığı Karadeniz'e doğru ilerleyen iki ABD savaş gemisi, Başkan Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ege Denizi'ne kadar gelip geri döndü.

Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu ise, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderiyor. NATO filosunda, bir Hollanda savaş gemisi de bulunuyor.

Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

Savaş gemilerinin kısa süre içinde İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini belirten Rus medyası, Karadeniz'de dört gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Söz konusu sürede Rus ordusu NATO gemilerini adım adım izleyecek.

Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!

Rus medyası ayrıca Suriye'deki Tartus deniz üssüne doğru uçak gemilerinin başını çektiği bir NATO donanmasının ilerlediğini bildiriyor. Doğu Akdeniz rotasında seyreden İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in yanında ABD savaş gemileri bulunuyor.