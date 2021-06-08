Karadeniz'de savaş çanları! Rusya kırmızı alarm verdi! Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçecek!
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasında başlayan gerginlik farklı bir boyut almaya başladı. Rusya'nın Karadeniz'e Nisan ayında son çeyrek yüzyılın en büyük askeri yığınağına girişmesiyle savaş çanları çaldı. NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderme kararı aldı. Savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olması Rusya'yı harekete geçirdi. Rus medyası Karadeniz'de 4 gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. İşte detaylar…
08.06.2021 12:38
- Son Güncelleme: 08.06.2021 12:38