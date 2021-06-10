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Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

Karadeniz'de Ukrayna-Rusya arasında başlayan gerilim giderek boyut değiştiriyor. Son olarak NATO da işin içine girdi. NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderme kararı almıştı. Savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya gündeminde ilk sırada NATO gerginliği yer alırken Vladimir Putin'den flaş bir ABD itirafı geldi. Öte yandan Rusya'nın radara yakalanmayan yeni savaş gemisi devlet medyası tarafından tanıtıldı. Radar emici kaplamaya ev sahipliği yapan gemi 'düşmanı kör ediyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. İşte detaylar…

10.06.2021 11:25 - Son Güncelleme: 10.06.2021 11:25
Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

Rusya'da NATO tedirginliği gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Putin yaptığı son açıklamada NATO'nun eylemleri nedeniyle Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğinin tehlikede olabileceğinin sinyallerini vererek, ABD tehdidini bu sözlerle itiraf etti.

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Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

Putin, Rossiya-1 kanalına verdiği röportajda, NATO'nun askeri faaliyetlerini ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalini değerlendirdi.

Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

NATO'nun Rusya sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus." dedi

Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

Putin şunları kaydetti:
"NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar."

Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğine dikkati çeken Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.