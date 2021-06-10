Putin'den flaş ABD itirafı geldi! İşte yeni silahı: Düşmanı kör ediyor!
Karadeniz'de Ukrayna-Rusya arasında başlayan gerilim giderek boyut değiştiriyor. Son olarak NATO da işin içine girdi. NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderme kararı almıştı. Savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya gündeminde ilk sırada NATO gerginliği yer alırken Vladimir Putin'den flaş bir ABD itirafı geldi. Öte yandan Rusya'nın radara yakalanmayan yeni savaş gemisi devlet medyası tarafından tanıtıldı. Radar emici kaplamaya ev sahipliği yapan gemi 'düşmanı kör ediyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. İşte detaylar…
Putin şunları kaydetti:
"NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar."
Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğine dikkati çeken Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.