Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...
Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi konuşuyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke askeri donanmasını hazır halde bekletiyor. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesi gelen yeni görüntüler ise Rusya'nın eli tetikte beklediğinin kanıtı. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) cephe hattından yeni uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti. Planet Labs PBC tarafından çekilen karelerde özellikle Kırım çevresindeki yığınak dikkat çekici.
02.02.2022 16:41
- Son Güncelleme: 02.02.2022 16:41
Moskova'nın önlemlerini hazırladığını aktaran Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'ya yapılan tilki benzetmesine de yanıt verdi. Kremlin sözcüsü, ülkesinin geleneksel olarak ayıya benzetildiğini belirtti.
Rus lider Vladimir Putin ABD'yi ülkesini bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçlarken, uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) cephe hattından yeni uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti. Planet Labs PBC tarafından çekilen karelerde özellikle Kırım çevresindeki yığınak dikkat çekici.