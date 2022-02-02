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Haberler Dünya Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Dünya Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi konuşuyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke askeri donanmasını hazır halde bekletiyor. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesi gelen yeni görüntüler ise Rusya'nın eli tetikte beklediğinin kanıtı. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) cephe hattından yeni uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti. Planet Labs PBC tarafından çekilen karelerde özellikle Kırım çevresindeki yığınak dikkat çekici.

02.02.2022 16:41 - Son Güncelleme: 02.02.2022 16:41
Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Ukrayna sınırında 100 bin askerini bekleten Rusya'ya ait birlikler 1 Şubat'taki uydu görüntülerinde apaçık göründü, Rus medyasında gözden kaçmayacak bir Bayraktar TB2 haberi var.

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Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada ABD ve Batılı müttefiklerinin muhtemel yaptırımlarının etkisini en aza indirmek için planları olduğunu söyledi.

Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Moskova'nın önlemlerini hazırladığını aktaran Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'ya yapılan tilki benzetmesine de yanıt verdi. Kremlin sözcüsü, ülkesinin geleneksel olarak ayıya benzetildiğini belirtti.

Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Rus lider Vladimir Putin ABD'yi ülkesini bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçlarken, uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) cephe hattından yeni uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti. Planet Labs PBC tarafından çekilen karelerde özellikle Kırım çevresindeki yığınak dikkat çekici.

Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Putin'in 2014'te işgal ettiği Kırım'daki Rus askeri üssü Opuk'ta ve Novozernoe'de yüzlerce askeri araç bulunuyor. Ayrıca Ukrayna'nın kuzeyindeki Rus şehri Klintsky'teki eğitim kampında yine devasa Rus birlikleri var. Askeri yığınağın bir başka adresi, Voronezh'deki Pognovo Kampı.

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