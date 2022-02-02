Savaş geliyorum diyor! Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor! Rusya yeni cephe açtı uydudan göründü! Kırım etrafında...

Putin'in 2014'te işgal ettiği Kırım'daki Rus askeri üssü Opuk'ta ve Novozernoe'de yüzlerce askeri araç bulunuyor. Ayrıca Ukrayna'nın kuzeyindeki Rus şehri Klintsky'teki eğitim kampında yine devasa Rus birlikleri var. Askeri yığınağın bir başka adresi, Voronezh'deki Pognovo Kampı.