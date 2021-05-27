Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!
Karadeniz'de Ukrayna- Rusya arasındaki gerilim hala devam ederken Ukrayna'dan yeni bir hamle geldi. Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata başladı. Ukrayna ordusunun paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2'den ateşlenen füzeyle imha edilen hedefin ardından harekat merkezindeki askerin eliyle zafer işareti yaptığı görüldü. İşte detaylar…
27.05.2021 14:49
- Son Güncelleme: 27.05.2021 14:49