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Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

Karadeniz'de Ukrayna- Rusya arasındaki gerilim hala devam ederken Ukrayna'dan yeni bir hamle geldi. Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata başladı. Ukrayna ordusunun paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2'den ateşlenen füzeyle imha edilen hedefin ardından harekat merkezindeki askerin eliyle zafer işareti yaptığı görüldü. İşte detaylar…

27.05.2021 14:49 - Son Güncelleme: 27.05.2021 14:49
Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

Türkiye'den onlarca silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, Rusya ile Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından büyük bir gövde gösterisine girişti.

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Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata başladı.

Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 30 ayrı tugayın yer aldığı tatbikatta ordu birliklerinin Bayraktar TB2'lerle savunma ve saldırı koordinasyonu kurduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

Savaş uçakları, tanklar ve güdümlü tanksavar füzelerinin de yer aldığı tatbikatın görüntülerinde ABD üretimi Javelin füzeleri de arka arkaya ateşlendi.

Ukrayna'dan Avrupa'nın göbeğinde SİHA'lar ile gövde gösterisi! Dünya bu görüntülere kilitlendi!

ZAFER İŞARETİ
Ukrayna ordusunun paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2'den ateşlenen füzeyle imha edilen hedefin ardından harekat merkezindeki askerin eliyle zafer işareti yaptığı görüldü.