Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

"TÜRK EKİPMANLARI KÜRESEL PAZARDA RAKİPSİZ"

Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı'nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir.