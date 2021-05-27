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Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

Gerek Dağlık Karabağ gerekse Doğu Akdeniz ve Libya'da başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Birçok ülke SİHA almak için resmen sıraya girdi. Son olarak Türkiye'den 24 SİHA alan Polonya Türk kuşlarını öve öve bitiremedi. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, ülkesinin Türkiye'den 24 adet SİHA satın almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir" dedi. İşte detaylar...

27.05.2021 16:52 - Son Güncelleme: 27.05.2021 16:52
Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

Türkiye'nin Polonya'ya 24 adet SİHA satmasının yankıları sürüyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, wPolityce isimli haber sitesine verdiği demeçlerde, Bayraktar TB2'ye övgüler dizdi.

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Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

Bayraktar TB2 alımı ile Polonya Savunma Bakanlığı'nın konseptlerinde önemli bir boşluğun doldurulacağını belirten Szczerski, şu ifadeleri kullandı:

Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

"TÜRK EKİPMANLARI KÜRESEL PAZARDA RAKİPSİZ"
Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı'nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir.

Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!
Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ
Aynı zamanda, savaş alanında etkinliğini gösteren bir ekipmandır. Yeni eylem fırsatları elde ediyoruz. Türkiye, NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliği için önemli. Çok az insan bu ziyaretin gerçekten ne ifade ettiğine ne anlama geldiğine odaklanıyor.