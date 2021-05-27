Polonya SİHA'ları yere göğe sığdıramadı! Övgü üstüne övgü: Rakipsiz!
Gerek Dağlık Karabağ gerekse Doğu Akdeniz ve Libya'da başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Birçok ülke SİHA almak için resmen sıraya girdi. Son olarak Türkiye'den 24 SİHA alan Polonya Türk kuşlarını öve öve bitiremedi. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, ülkesinin Türkiye'den 24 adet SİHA satın almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir" dedi. İşte detaylar...
27.05.2021 16:52
- Son Güncelleme: 27.05.2021 16:52