Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle seyahat kuralları da değişti. Bazı ülkeler gelen turistlerden aşı pasaportu istemeyi gündemine alırken bazı ülkeler ise seyahatte uyulması gereken kuralları güncelledi. Peki hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor? İşte detaylar…

27.05.2021 13:45 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





