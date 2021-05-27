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Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle seyahat kuralları da değişti. Bazı ülkeler gelen turistlerden aşı pasaportu istemeyi gündemine alırken bazı ülkeler ise seyahatte uyulması gereken kuralları güncelledi. Peki hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor? İşte detaylar…

27.05.2021 13:45 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:45
Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

ABD
2 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 3 gün içinde yapılmış negatif Kovid-19 viral antijen, NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi), RT-LAMP, RT-PCR, TMA test sonuçlarından herhangi birisi isteniyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiklerine dair belgeler sunmaları gerekiyor.

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Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

ALMANYA
6 yaş ve üstünden, 48 saat içinde yapılmış antijen ya da 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP, TMA testi talep ediliyor.

Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
12 yaş ve üstünden, uçuştan önceki 72 saatte yapılmış negatif PCR testi isteniyor. Dubai ve Sharjah yolcularından sağlık sigortası talep ediliyor.

Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

İNGİLTERE
12 Mayıs itibarıyla Türkiye kırmızı listede, İngiliz ve İrlanda vatandaşları dışındakilerin girişi yasak. Türkiye'den giden İngiliz ve İrlandalılara da 10 gün karantina süresi var.

Kurallar tamamen değişti! Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?

HİNDİSTAN
Hindistan varışlı uçuşlar 31 Mayıs'a kadar durduruldu. İstisnai uçuşlarla gelenlere ek tedbirler uygulanıyor.