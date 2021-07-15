Vav TV İzle

Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

Fransa'da koronavirüse karşı açıklanan yeni kurallarda sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildiği belirtildi. Ancak bu karar büyük tepkiye yol açtı. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösterilerle ülkeyi yangın yerine çevirdi ve Macron yönetimini protesto etti.

15.07.2021 14:35 - Son Güncelleme: 15.07.2021 14:42
Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

Paris'in farklı yerlerinden Cumhuriyet Meydanına doğru "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahale etti.

Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

Polisle çatışan göstericiler mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynerlerini ve iş makinelerini ateşe verdi.

Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri

"FRANSA'DAKİ DİKTATÖRLÜĞÜ PROTESTO ETMEYE GELDİM"
Göstericiye katılan Marie -Laure isimli Sarı Yelekli, AA muhabirine, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.