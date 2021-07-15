Fransa'da zorunlu aşı sokakları karıştırdı! Ortalık yangın yeri
Fransa'da koronavirüse karşı açıklanan yeni kurallarda sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildiği belirtildi. Ancak bu karar büyük tepkiye yol açtı. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösterilerle ülkeyi yangın yerine çevirdi ve Macron yönetimini protesto etti.
15.07.2021 14:35
- Son Güncelleme: 15.07.2021 14:42
Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.
Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.
"FRANSA'DAKİ DİKTATÖRLÜĞÜ PROTESTO ETMEYE GELDİM"
Göstericiye katılan Marie -Laure isimli Sarı Yelekli, AA muhabirine, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.