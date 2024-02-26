Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor

1 ABD gazetesi Wall Street Journal, ABD'nin Ukrayna ile gizli bir istihbarat ortaklığı geliştirdiğini öne sürdü ve Rusya'nın işgalinden sonraki aylarda yıkılan bir komuta merkezinin yerine inşa edilen yer altı sığınağının Ukrayna ordusunun gizli üssü olduğunu belirtti. Wall Street Journal'a göre bu üs tamamen CIA tarafından finanse ediliyor.

2 UKRAYNA'DA ON YILLIK GİZLİ CIA ÜSSÜ CIA ve diğer Amerikan istihbarat teşkilatlarının hedefli füze saldırıları için Ukrayna'ya istihbarat sağladığını, Rus birliklerinin hareketlerini takip ettiğini ve casus ağlarının desteklenmesine yardımcı olduğunu belirten Wall Street Journal, bu yapının on yıldan fazla bir süre önce kök saldığını belirtti.