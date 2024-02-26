Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor

Ukrayna ile CIA'in gizli ortaklığını ABD gazetesi ortaya çıkardı. Wall Street Journal, CIA ile Ukrayna'nın 10 yıldır faaliyette olan gizli üssünün mayın tarlaları arasında saklı olduğunu ve ABD tarafından finanse edildiğini yazdı. CIA'in Ukrayna'ya "balık vermediğini, balık tutmayı öğrettiğini" belirten Wall Street Journal, gizli üste Ukraynalı istihbarat ajanlarının yetiştirildiğini belirtti.
ABD gazetesi Wall Street Journal, ABD'nin Ukrayna ile gizli bir istihbarat ortaklığı geliştirdiğini öne sürdü ve Rusya'nın işgalinden sonraki aylarda yıkılan bir komuta merkezinin yerine inşa edilen yer altı sığınağının Ukrayna ordusunun gizli üssü olduğunu belirtti. Wall Street Journal'a göre bu üs tamamen CIA tarafından finanse ediliyor.
UKRAYNA'DA ON YILLIK GİZLİ CIA ÜSSÜ
CIA ve diğer Amerikan istihbarat teşkilatlarının hedefli füze saldırıları için Ukrayna'ya istihbarat sağladığını, Rus birliklerinin hareketlerini takip ettiğini ve casus ağlarının desteklenmesine yardımcı olduğunu belirten Wall Street Journal, bu yapının on yıldan fazla bir süre önce kök saldığını belirtti.