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Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde polis cinsel içerikli film stüdyosuna baskın düzenledi. Baskında stüdyonun yöneticisi olan bir kişi gözaltına alındı. Genç kadınların 16 saat çalıştırıldığı stüdyonda 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro para ele geçirildi.

22.12.2020 16:21 - Son Güncelleme: 22.12.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





