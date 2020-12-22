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Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde polis cinsel içerikli film stüdyosuna baskın düzenledi. Baskında stüdyonun yöneticisi olan bir kişi gözaltına alındı. Genç kadınların 16 saat çalıştırıldığı stüdyonda 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro para ele geçirildi.

22.12.2020 16:21 - Son Güncelleme: 22.12.2020 16:21
Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi.

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Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

Ayrıca bilgisayarlara cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı

GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN KADINLAR ÇALIŞTIRILIYOR
Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi.

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