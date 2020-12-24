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Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alpler'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, son aylarda artan protestoların hedefinde. Monarşi karşıtı öğrencilerin protestolar düzenleyerek doldurduğu sokaklar gazete manşetlerinde. Ancak Tayland'daki kriz bununla da sınırlı kalmadı. The Times'ın aktardığına göre, ülkede şimdi de sızdırılan 1400'den fazla çıplak fotoğraf krizi yaşanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin söz konusu fotoğrafları yayınlaması ise krizi daha da büyüttü.

24.12.2020 08:38 - Son Güncelleme: 24.12.2020 09:04
Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Tayland'da sular durulmuyor. Son dönemde ülke çapında düzenlenen monarşi karşıtı protestolarla dünya manşetlerine taşınan Tayland, bu kez farklı bir şekilde gündemdeydi. Önceki gün, "çıplak fotoğraf krizi" gündeme bomba gibi düştü.

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Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Kral Vajiralongkorn'un karısı Kraliçe Suditha ile metres haremi arasındaki açık çekişmeler bu hafta sızdırılan bin 400 fotoğrafın haberiyle manşetlere taşındı.

Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Kralın metresinin çıplak fotoğraflarını gönderdiğini iddia eden Taylandlı aktivist, bazı fotoğrafları İngiliz Daily Mail gazetesi ile paylaştı.

Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Fotoğraflar, geçen yıl dramatik bir şekilde sınır dışı edilip hapse atıldıktan sonra kraliyet ailesine geri dönen, milyarder hükümdarın 'resmi metresi' unvanını taşıyan Sineenat Wongvajirapakdi'yi gösteriyor.

Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan olan çıplak fotoğrafları yayınlandı

Japonya'da yaşayan monarşi karşıtı aktivist Pavin Chachavalpongpun, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Ağustos ayında kendisine isimsiz bir zarf gönderildiğini, zarfın içinden ise bir SD kart çıktığını söyledi.

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