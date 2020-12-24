Tayland Kralı'nın resmi metresinin ifşa olan çıplak fotoğrafları yayınlandı
Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alpler'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, son aylarda artan protestoların hedefinde. Monarşi karşıtı öğrencilerin protestolar düzenleyerek doldurduğu sokaklar gazete manşetlerinde. Ancak Tayland'daki kriz bununla da sınırlı kalmadı. The Times'ın aktardığına göre, ülkede şimdi de sızdırılan 1400'den fazla çıplak fotoğraf krizi yaşanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin söz konusu fotoğrafları yayınlaması ise krizi daha da büyüttü.
24.12.2020 08:38
- Son Güncelleme: 24.12.2020 09:04
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