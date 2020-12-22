Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike
İnsanlık yavaş yavaş daha riskli bir dünyada yaşama yönünde adım adım ilerliyor. Koronavirüs ise bunun en büyük kanıtlarından biri oldu geride bıraktığımız süreçte. Tüm dünya Kovid-19'dan kurtulmak için bir umut ışığını beklerken bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için hiç iç açıcı tahminler gelmiyor. Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin 'biyolojik tehlikeler', 'siber tehditler' ve 'uzay çatışmaları' olduğunu duyurdu.
Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğunu bildirdi. Al-Rodhan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için kaleme aldığı yazıda, 2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı riski gündeme getirdi.
Dünyanın çeşitli dönüştürücü teknolojilerdeki benzeri görülmemiş gelişmeyle giderek daha birbirine bağlı ve bağımlı hale geldiğine işaret eden Al-Rodhan, bu durumun faydaları olduğu kadar önemli riskler de taşıdığını kaydetti.
Al-Rodhan, dünyanın 2040'a kadar karşılaşabileceği risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğuna işaret ederek, uluslararası iş birliğinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için önem taşıdığını vurguladı.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu kriz, dünya ekonomisini ve sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirirken, Al-Rodhan, Covid-19 salgınındaki tek önemli noktanın ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir virüse daha iyi hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu belirtti.
Al-Rodhan, Kovid-19 salgınını izleme ve bilgi paylaşımında devletler arasındaki belirgin iş birliği eksikliğine işaret ederek, gelecekte kendiliğinden veya insan yapımı ortaya çıkacak bir virüsün muhtemelen çok daha tehlikeli olacağını vurguladı.