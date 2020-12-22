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Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

İnsanlık yavaş yavaş daha riskli bir dünyada yaşama yönünde adım adım ilerliyor. Koronavirüs ise bunun en büyük kanıtlarından biri oldu geride bıraktığımız süreçte. Tüm dünya Kovid-19'dan kurtulmak için bir umut ışığını beklerken bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için hiç iç açıcı tahminler gelmiyor. Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin 'biyolojik tehlikeler', 'siber tehditler' ve 'uzay çatışmaları' olduğunu duyurdu.

22.12.2020 14:54 - Son Güncelleme: 22.12.2020 14:54
Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğunu bildirdi. Al-Rodhan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için kaleme aldığı yazıda, 2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı riski gündeme getirdi.

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Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

Dünyanın çeşitli dönüştürücü teknolojilerdeki benzeri görülmemiş gelişmeyle giderek daha birbirine bağlı ve bağımlı hale geldiğine işaret eden Al-Rodhan, bu durumun faydaları olduğu kadar önemli riskler de taşıdığını kaydetti.

Al-Rodhan, dünyanın 2040'a kadar karşılaşabileceği risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğuna işaret ederek, uluslararası iş birliğinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için önem taşıdığını vurguladı.

Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

BİYOLOJİK TEHLİKELER

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu kriz, dünya ekonomisini ve sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirirken, Al-Rodhan, Covid-19 salgınındaki tek önemli noktanın ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir virüse daha iyi hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu belirtti.

Al-Rodhan, Kovid-19 salgınını izleme ve bilgi paylaşımında devletler arasındaki belirgin iş birliği eksikliğine işaret ederek, gelecekte kendiliğinden veya insan yapımı ortaya çıkacak bir virüsün muhtemelen çok daha tehlikeli olacağını vurguladı.

Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

Böyle bir virüsün kökenini belirleme ve yayılmasını önlemenin sadece bir halk sağlığı önceliği olmadığını belirten Al-Rodhan, aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir ekonomik, politik ve güvenlik krizini önlemede de önem taşıdığını kaydetti.

Bilim insanlarından önümüzdeki 20 yıl için korkunç kehanetler! Oxford Üniversitesi açıkladı: Gelecek 20 yılda insanlığı bekleyen 3 tehlike

Al-Rodhan, bir başka büyük salgında yüz maskeleri ve ventilatörlerden çok daha fazla ekipmana, bunları temin etmek için çok daha iyi ve hızlı ulusal yanıtlara, uluslararası iş birliğine ihtiyaç olabileceğini aktardı.

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