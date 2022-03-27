Rusya-Ukrayna savaşı 2. aşamada! "Ciddi tehlike kapıda"
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 32. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı. ABD'li bir uzman "Ciddi tehlike kapıda" diyerek savaşın 2. ayda daha kötü olacağına vurgu yaparak 2 kritik noktaya dikkat çekti.
Gelen bir son dakika haberine göre Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ordunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu.
Hale, "Ne yazıık ki saldırıların şiddetleneceğine dair endişeler ikiye katlamanabilir. Çünkü bu savaşın uzaması durumunda Rusya'da bir veraset problemi çıktı. Bu durum da Rusya'nın bir seçeneği değerlendirmesini göz önüne alıyor: Nükleer savaş. Yönetim kendi yerini kullanmak için böyle bir emri verebilir. "
Ancak Rus halkının genel olarak bir nükleer savaş başlatmayı düşünmediğini söyleyen Hale, "Rusya'da Ukrayna ve Rusya'nın tek bir halk olduğu düşünülüyor. Kimse bu şekilde düşündüğü bir halka nükleer silah fırlatmayı düşünmez. Nükleer silah kullanımı aynı zamanda yöneticilerin düşmesine de sebep olabilir" diyerek madalyonun diğer rolünden bahsetti.