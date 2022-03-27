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Rusya-Ukrayna savaşı 2. aşamada! "Ciddi tehlike kapıda"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 32. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı. ABD'li bir uzman "Ciddi tehlike kapıda" diyerek savaşın 2. ayda daha kötü olacağına vurgu yaparak 2 kritik noktaya dikkat çekti.

27.03.2022 10:39 - Son Güncelleme: 27.03.2022 10:54
Rusya-Ukrayna 2. aşamada! Ciddi tehlike kapıda

Rusya Ukrayna savaşı 1 ayı geride bıraktı. Bir ayda dünya, çok sayıda trajedi ve üzücü olaya tanıklık etti. Bir aydır Kiev'i kuşatan Rus ordusunun hareketleri ise uydudan anbean takip ediliyor.

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Rusya-Ukrayna 2. aşamada! Ciddi tehlike kapıda

Gelen bir son dakika haberine göre Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ordunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna 2. aşamada! Ciddi tehlike kapıda

Rusya'nın savaş planlarının istendiği gibi gitmediğinin altını çizen Hale, saldırıların ikiye katlanma ve şiddetinin artma durumunun var olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna 2. aşamada! Ciddi tehlike kapıda

Hale, "Ne yazıık ki saldırıların şiddetleneceğine dair endişeler ikiye katlamanabilir. Çünkü bu savaşın uzaması durumunda Rusya'da bir veraset problemi çıktı. Bu durum da Rusya'nın bir seçeneği değerlendirmesini göz önüne alıyor: Nükleer savaş. Yönetim kendi yerini kullanmak için böyle bir emri verebilir. "

Rusya-Ukrayna 2. aşamada! Ciddi tehlike kapıda

Ancak Rus halkının genel olarak bir nükleer savaş başlatmayı düşünmediğini söyleyen Hale, "Rusya'da Ukrayna ve Rusya'nın tek bir halk olduğu düşünülüyor. Kimse bu şekilde düşündüğü bir halka nükleer silah fırlatmayı düşünmez. Nükleer silah kullanımı aynı zamanda yöneticilerin düşmesine de sebep olabilir" diyerek madalyonun diğer rolünden bahsetti.

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