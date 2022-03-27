Rusya-Ukrayna savaşı 2. aşamada! "Ciddi tehlike kapıda"

Hale, "Ne yazıık ki saldırıların şiddetleneceğine dair endişeler ikiye katlamanabilir. Çünkü bu savaşın uzaması durumunda Rusya'da bir veraset problemi çıktı. Bu durum da Rusya'nın bir seçeneği değerlendirmesini göz önüne alıyor: Nükleer savaş. Yönetim kendi yerini kullanmak için böyle bir emri verebilir. "