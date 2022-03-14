Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'ya yönelik Avrupa'dan Amerika'dan sert yaptırımlar geliyor. Artık sıcak çatışmalar biterken ekonomik bir yaptırım savaşı başladı. Bu durumda sosyal medya uygulaması Instagram'da etkilendi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu. Rusya'nın sosyal medya fenomenleri ise bu karara tepki gösterdi.
14.03.2022 10:20 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:20
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram'ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.