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Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'ya yönelik Avrupa'dan Amerika'dan sert yaptırımlar geliyor. Artık sıcak çatışmalar biterken ekonomik bir yaptırım savaşı başladı. Bu durumda sosyal medya uygulaması Instagram'da etkilendi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu. Rusya'nın sosyal medya fenomenleri ise bu karara tepki gösterdi.

14.03.2022 10:20 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:20
Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Rusya Ukrayna savaşında şirketlerin yaptırımları da devam ediyor.

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Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Bunlara karşı olarak Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Rus hükümeti tarafından Instagram'ı yasakladı. Milyonlarca takipçiye sahip olan Rus Instagram fenomenleri ise takipçileriyle ağlayarak vedalaştı.

Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram'ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

Rusya’da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler yıkıldı

Bu karar uygulamada binlerce takipçisi olan ve bu yolla para kazanan Rus fenomenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

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