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Haberler Dünya Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Dünya geçtiğimiz günlerde bir film setinde meydana gelen korkunç olayı hala konuşuyor. Ünlü oyuncu Alec Baldwin, hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu olay hakkında ilk kez konuştu.

31.10.2021 08:56 - Son Güncelleme: 31.10.2021 08:56
Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

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Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Baldwin olaydan beri ilk defa kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu.

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

POLİSTEN 'KONUŞMA' EMRİ
İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, gazetecilere konuşan aktör, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi.

Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu

Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için 'O benim arkadaşımdı' diyen Baldwin, 'Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu' ifadesini kullandı.

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