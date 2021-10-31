Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Alec Baldwin ilk kez konuştu
Dünya geçtiğimiz günlerde bir film setinde meydana gelen korkunç olayı hala konuşuyor. Ünlü oyuncu Alec Baldwin, hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu olay hakkında ilk kez konuştu.
31.10.2021 08:56
- Son Güncelleme: 31.10.2021 08:56
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Baldwin olaydan beri ilk defa kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu.