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Haberler Dünya ABD'nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

ABD'nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

2019 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken ABD'nin virüs ile ilgili bir raporu basına sızdı. Söz konusu raporda koronavirüsün çıkış kaynağı ile ilgili bilgiler verildi. Öte yandan 3. Dünya Savaşı hakkındaki iddia ise herkesi şoke etti.

31.10.2021 10:11 - Son Güncelleme: 31.10.2021 10:11
ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 5 milyon kişinin hayatına mal oldu.

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ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

Dünya genelinde çeyrek milyara yakın insana bulaşan koronavirüsü yanmek için çalışmalar sürerken dünya koronavirüsün gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı..

ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

ABD İSTİHBARAT RAPORU YAYINLANDI
Bu soruya yanıtı ABD'den geldi. Çin - koronavirüs ilişkisini inceleyen ABD istihbarat raporu yayınlandı.

ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

FLAŞ İDDİA
Raporda yapılan inceleme sonucu Kovid-19'un bir biyolojik silah olarak geliştirilmediği sonucuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi. Aynı raporda flaş bir iddia da yer aldı.

ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Şoke eden iddia! 3. Dünya Savaşı için...

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında ortaya atılan sızıntı iddialarına da cevap verildi.

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