Hint Okyanusu’nda askeri hareketlilik! İran, Rusya ve Çin orduları savaş gemileri ve uçaklarıyla bölgede

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini, Babu'l Mendeb, Malakka ve Hürmüz Boğazı gibi önemli su yollarıyla bağlantıları nedeniyle Hint Okyanusu'nun kuzeyinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu tatbikat, altın üçgen olarak anılan ve dünya ticareti için hayati öneme sahip bu bölgede, üç ülkenin çıkarlarını korumak ve sürdürülebilir deniz güvenliğini sağlamak için ortak bir çabadır." ifadelerini kullandı.