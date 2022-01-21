Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

SİHA'LARA HAYRAN OLMAYAN YOK!

Japonya'nın beş ulusal gazetesinden biri olan ve üç milyonluk tirajıyla dünyanın en büyük ekonomi gazeteleri arasında yer alan Nikkei Asia'da (Nihon Keizai Shinbun), kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı: