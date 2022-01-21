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Haberler Dünya Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

Dünya Rusya ve Ukrayna gerilimini konuşurken bir ülkeden daha SİHA atağı geldi. Hindistan'ın Pakistan sınırına S-400 yerleştirme hamlesi İslamad yönetimini harekete geçirdi. Söz konusu durumda Pakistan'ın S-400'lere karşı Türkiye'den SİHA alacakları konuşuluyor.

21.01.2022 14:35 - Son Güncelleme: 21.01.2022 14:35
Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

Hindistan'ın yeni aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk partisi, 2022'nin Nisan ayına kadar hizmete girecek. Sistemler, Hindistan'ın Pakistan sınırındaki Pencap eyaletine götürüldü.

Peki sınırına S-400 konuşlandırmaya hazırlanan Hindistan'a karşı Pakistan nasıl önlemler alabilir?

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Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

PAKİSTAN'IN S-400'E KARŞI ALABİLECEĞİ TEDBİLER
Uluslararası Kriz Grubu adına çalışan gazeteci Farzana Shah, The EurAsian Times'a yaptığı açıklamada, Hindistan'ın S-400 satın almasının Delhi'nin bölgedeki askeri gücünü yansıtma çabasının bir yansıması olduğunu belirterek, "S-400'lerle Hindistan'ın kabiliyetleri artacak. Ve Pakistan bunun farkında. Çünkü bu satın alma önceden biliniyordu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

BAYRAKTAR TB2 ALMA SEÇENEĞİNE SAHİPLER
Global Defense Insight'ın Genel Yayın Yönetmeni Pakistanlı gazeteci Seyid Ali Abbas ise, Pakistan'ın envanterinde halihazırda S-400'lerle baş edebilecek yeteneklerin olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

Başka teknolojilerin de Pakistan'ın işine yarayabileceğini belirten Abbas, "Pakistan S-400'lere karşı, yerli İHA'larının yanı sıra, kendini çok sayıda savaş alanında kanıtlamış Bayraktar TB2'leri satın alma seçeneğine de sahip" dedi.

Pakistan'ın Türkiye'den SİHA satın almak istediği ve aynı zamanda Ankara ile zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalıştığı biliniyor.

Ukrayna-Rusya krizi gündemdeyken bir ülkeden daha SİHA atağı! S-400’lere karşı kullanmak için SİHA alacaklar

SİHA'LARA HAYRAN OLMAYAN YOK!
Japonya'nın beş ulusal gazetesinden biri olan ve üç milyonluk tirajıyla dünyanın en büyük ekonomi gazeteleri arasında yer alan Nikkei Asia'da (Nihon Keizai Shinbun), kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı:

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