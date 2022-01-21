Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ordu daha güçlü? Ukrayna - Rusya savaşı çıkarsa kim kazanır?
Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan gerilim giderek büyüyor. Gerilim zaman zaman küçük çaplı çatışmalara dönerken, Ukrayna ve destekçileri, Rusya'nın sınıra asker yığdığını ve Ukrayna'ya tehdit olduğunu savunuyor. Öte yandan Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması nedeniyle de NATO ülkeleri, Ukrayna'nın birlik üyesi olması taleplerini her geçen gün daha sesli dile getiriyor. Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim sonra iki ülkenin askeri güçleri merak ediliyor. Hangi ordu daha güçlü? Ukrayna - Rusya savaşı çıkarsa kim kazanır? İşte o sorunun yanıtı.
21.01.2022 16:05
- Son Güncelleme: 21.01.2022 16:05
Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.