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Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Bölgemizde yaşanan askeri hareketlilik yeni bir mülteci krizinin habercisi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi. Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.

14.12.2021 13:40 - Son Güncelleme: 14.12.2021 13:43
Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

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Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.

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