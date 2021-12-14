Ukrayna-Rusya krizi derinleşiyor! İşgal durumunda 5 milyon mülteci yollara düşecek
Bölgemizde yaşanan askeri hareketlilik yeni bir mülteci krizinin habercisi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi. Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.
14.12.2021 13:40
- Son Güncelleme: 14.12.2021 13:43
Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.