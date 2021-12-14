Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuuor.
14.12.2021 15:50
- Son Güncelleme: 14.12.2021 15:50
Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan "90 Day Fiance"ın birkaç sezonunda yer aldı.