Vav TV İzle
Haberler Dünya Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

ABD'de şov yıldızı Stephanie Matto haftada 70 bin dolar (1 milyon lira) kazanıyor. Stephanie Matto bunu gazını satarak yapıyor. Stephanie Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor bu sayede haftalık 1 milyon lirayı cebine koyuuor.

14.12.2021 15:50 - Son Güncelleme: 14.12.2021 15:50
Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan "90 Day Fiance"ın birkaç sezonunda yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Ancak reality şovunda görünmesi ona ün kazandırmış olsa da, Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren başka bir benzersiz girişim.

Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini çalıştırmanın yanı sıra, çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı.

Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılayan Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor.

Haftada 1 milyon lira kazanıyor! Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor

Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, "Çiçek yaprağı da koyuyorum.

SON DAKİKA