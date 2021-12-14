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ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

ABD'de yaşanan kasırga ve hortumlar felaketi de beraberinde getirdi. 90 kişinin hayatını kaybettiği afette can kaybının daha da artmasından endişe edilirken Kentucky, koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü. Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre afetzedeler, acil barınma, su ve yiyecek ihtiyacı duyuyor.

Ahmet Zeren
takvim.com.tr
Özel haber
14.12.2021 00:09 - Son Güncelleme: 14.12.2021 01:20
ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

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ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin yetkililerden "Kentucky tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum" değerlendirilmesi yapıldı.

ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

Yetkililer can kaybının 90'a çıktığını, bu sayının daha artabileceğini bildirdi.

ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

Takvim.com.tr, ABD'yi sarsan kasırga ve hortum felaketinden çarpıcı görüntülere sizler için ulaştı.

ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü

Koca bir enkaza ve araba hurdalığına dönen Kentucky'den objektiflere yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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