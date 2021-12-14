ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri: Kentucky koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü
ABD'de yaşanan kasırga ve hortumlar felaketi de beraberinde getirdi. 90 kişinin hayatını kaybettiği afette can kaybının daha da artmasından endişe edilirken Kentucky, koca bir enkaza ve araba hurdalığına döndü. Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre afetzedeler, acil barınma, su ve yiyecek ihtiyacı duyuyor.
14.12.2021 00:09
- Son Güncelleme: 14.12.2021 01:20
Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin yetkililerden "Kentucky tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum" değerlendirilmesi yapıldı.