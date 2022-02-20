Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere "temel savunma eğitimi" verildi: Çocuklar ve kadınlar...
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz dünyanın gündemindekini sıcaklığını korurken Ukrayna'dan dikkat çeken kareler geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam etti. Temel eğitime kadınlar ve çocuklar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.
20.02.2022 21:33 - Son Güncelleme: 20.02.2022 21:36
KADINLAR VE ÇOCUKLA DA KATLDI
Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.
4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.