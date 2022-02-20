Vav TV İzle
Haberler Dünya Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere "temel savunma eğitimi" verildi: Çocuklar ve kadınlar...

Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere "temel savunma eğitimi" verildi: Çocuklar ve kadınlar...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz dünyanın gündemindekini sıcaklığını korurken Ukrayna'dan dikkat çeken kareler geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam etti. Temel eğitime kadınlar ve çocuklar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

20.02.2022 21:33 - Son Güncelleme: 20.02.2022 21:36
Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere temel savunma eğitimi verildi: Çocuklar ve kadınlar...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz dünyanın gündemindekini sıcaklığını korurken Ukrayna'dan dikkat çeken kareler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere temel savunma eğitimi verildi: Çocuklar ve kadınlar...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam ediyor.

Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere temel savunma eğitimi verildi: Çocuklar ve kadınlar...

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere temel savunma eğitimi verildi: Çocuklar ve kadınlar...

KADINLAR VE ÇOCUKLA DA KATLDI

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere temel savunma eğitimi verildi: Çocuklar ve kadınlar...

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

SON DAKİKA