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Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! 'Operasyon Z' tankları! İşte Rusya'nın ölüm listesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin ardından önemli gelişmeler yaşandı. Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki diplomasinin sonuç vermesi için her iki taraf da girişimlerini sürdürüyor. Girişimler sonucu, Biden ve Putin'in bir zirvede bir araya geleceği bildirildi. Diplomasi süreci sakin ilerlerken bölgeden gelen görüntüler ise korkutucu. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus tanklarının 'Z' harfi ile işaretlendiğinin ortaya çıkması sonrası bölgedeki tansiyon zirve yaptı. ABD'nin BM Büyükelçisi Bathsheba Nell Crocker ise Rusya'nın olası bir işgal öncesinde 'ölüm listesi' oluşturduğunu söyledi. İşte Rusya-Ukrayna krizindeki son dakikalar...

21.02.2022 09:56 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:10
Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! ’Operasyon Z’ tankları! İşte Rusya’nın ölüm listesi

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya sınırında. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! ’Operasyon Z’ tankları! İşte Rusya’nın ölüm listesi

Savaşı önlemek için diplomatik çabalar devam ediyor. Tabiri caizse bu konuda zamana karşı yarış veriliyor. Zira sınırdan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! ’Operasyon Z’ tankları! İşte Rusya’nın ölüm listesi

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! ’Operasyon Z’ tankları! İşte Rusya’nın ölüm listesi

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

Rusya-Ukrayna krizinde kazan kaynıyor! Dünyayı şoke eden görüntüler! ’Operasyon Z’ tankları! İşte Rusya’nın ölüm listesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir askeri kaynak İngiliz The Sun gazetesine şunları söyledi: 'Bu, son hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.'

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