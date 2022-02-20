Dünya Bill Gates'in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!
Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana insan sağlığı üzerinden komplo teorileri kuran Microsoft kurucu Bill Gates'ten yeni bir açıklama daha geldi. Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
20.02.2022 14:58 - Son Güncelleme: 20.02.2022 14:58
Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.