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Haberler Dünya Dünya Bill Gates'in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Dünya Bill Gates'in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana insan sağlığı üzerinden komplo teorileri kuran Microsoft kurucu Bill Gates'ten yeni bir açıklama daha geldi. Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

20.02.2022 14:58 - Son Güncelleme: 20.02.2022 14:58
Dünya Bill Gates’in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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Dünya Bill Gates’in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Dünya Bill Gates’in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gates bir iyi bir de kötü haber verdi.

Dünya Bill Gates’in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

Koronavirüste ağır bir şekilde hastalanma riskinin çok düştüğünün altını çizen Gates, yeni pandemi için çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.

Dünya Bill Gates’in yeni komplo teorisini konuşuyor! İşte koronavirüsten sonra yeni tehdit!

'FARKLI BİR PATOJENDEN KAYNAKLANACAK'
CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen Koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi.

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