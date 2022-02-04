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Haberler Dünya Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD'den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD'den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Dünya, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimi anbean takip ediyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke için birçok ülke devreye girerken ABD'den gelen son iddia şoke etti. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.

04.02.2022 10:33 - Son Güncelleme: 04.02.2022 10:33
Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD’den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı.

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Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD’den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD’den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Kirby, Rusya'nın Ukrayna ordusu veya istihbarat güçleri tarafından "Rus egemen topraklarına veya Rusça konuşan insanlara karşı" bir saldırı düzenlemeyi planladığına inandığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD’den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Kirby, "Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya'nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD’den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor

Kirby, söz konusu videolarda planın bir parçası olarak Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatın Batı tarafından tedarik edildiğini göstermek olacağını ve bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı misillemelerini daha da haklı çıkaracağını belirtti.

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