Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD'den şok iddia: Rusya işgal için sahte videolar hazırlıyor
Dünya, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimi anbean takip ediyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke için birçok ülke devreye girerken ABD'den gelen son iddia şoke etti. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.
04.02.2022 10:33
- Son Güncelleme: 04.02.2022 10:33
Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, "Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.
Kirby, "Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya'nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.