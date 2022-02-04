Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya gündeminde: Gelecek vadeden güç!
Rusya ile Ukrayna arasında savaş kapıya dayanmışken dünya, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini konuşuyor. Dış basında yer alan haberlerde Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk rolü vurgulandı. Öte yandan Erdoğan'ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade edildi.
The Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca bu hafta Kiev'e akın eden bir dizi yabancı liderin sonuncusu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin yükselen bir güç olarak rolünü öne sürerken krize bir çözüm bulma çabasının bir parçası olduğunu aktardı.
Al-Monıtor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kiev'e yaptığı ziyaretin "barışçıl ve diplomatik çözüm" için mevcut anlaşmaların rolünün altını çizdiğini vurguladı.
Comments.UA'de Erdoğan'ın ziyaretinin Rusya için bir sinyal olduğu vurgulandı. Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olan Mykola Zamikula'ya göre Türkiye, bir müzakere platformu olarak Ukrayna'ya yakışıyor. Bu durum sadece Türkiye'nin etkili bir bölgesel oyuncu statüsünden dolayı değil, aynı zamanda Ukrayna'ya karşı dostane yaklaşımından ileri geliyor.
Uluslararası siyaset bilimci, iş analisti Giorgi Kukhaleishvili ise analizlerini şöyle aktardı: "Siyasi açıdan bakıldığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olma girişimini dile getirmesi bakımından dikkat çekicidir."
Aljazeere'de kendi diplomatik yolunu takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelensky ile yaptığı görüşmenin barışçıl çabaları içerdiğine dikkat çekildi.