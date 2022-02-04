Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti dünya gündeminde: Gelecek vadeden güç!

Al-Monıtor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kiev'e yaptığı ziyaretin "barışçıl ve diplomatik çözüm" için mevcut anlaşmaların rolünün altını çizdiğini vurguladı.

Comments.UA'de Erdoğan'ın ziyaretinin Rusya için bir sinyal olduğu vurgulandı. Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olan Mykola Zamikula'ya göre Türkiye, bir müzakere platformu olarak Ukrayna'ya yakışıyor. Bu durum sadece Türkiye'nin etkili bir bölgesel oyuncu statüsünden dolayı değil, aynı zamanda Ukrayna'ya karşı dostane yaklaşımından ileri geliyor.