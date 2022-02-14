Ukrayna krizinde Rusya'nın askeri yığınağı ortaya çıktı! Haritalarla askeri güç stratejisi
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki büyük askeri yığınağı, en güçlü silah sistemlerinden bazılarını barındırıyor. Dünya basınında ortaya çıkan askeri güç stratejisi haritalarında Rusya'nın Ukrayna'yı hangi bölgelerden hangi araçlarla işgale kalkışacağı analiz ediliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet ederken iki ülke arasındaki askeri güç karşılaştırması yeniden gündem oldu. İşte Ukrayna ve Rusya arasındaki krizdeki son dakika gelişmeleri.
14.02.2022 12:16
- Son Güncelleme: 14.02.2022 12:18
Zelenskiy, ülkesinin tüm riskleri anladığını ve her gelişmeye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı her gerginliği durduracağız. Ukrayna'nın başkenti Kiev, diğer şehirler Harkiv, Lviv, Dnipro ve Odesa güvenli ve sağlam koruma altında." değerlendirmesinde bulundu.
Biden'a ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz desteği için teşekkür eden Zelenskiy, ülkesinin güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinin olmayacağına dikkati çekti.
İki lider, barış görüşmelerinin tekrar başlaması için diplomatik çabaları, ayrıca Rusya'ya olası yaptırımları ele aldı.
ABD ile savunma alanında aktif iş birliğini takdir eden Zelenskiy, "Henüz NATO üyesi değiliz. Bu nedenle ancak güçlü bir Ukrayna ordusu ülkemizin güvenliğinin teminatıdır." diye konuştu.