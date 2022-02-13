Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA'den flaş iddia! İşte Putin'in masasındaki 3 senaryo
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki yüksek tansiyonu anbean takip ediyor. Tüm girişimlere rağmen gerilim düşmezken savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. İngiliz yetkililerden Rusya'nın sahte bayrak operasyonu iddiası ortaya atılırken CIA raporu şoke etti.
13.02.2022 11:18
- Son Güncelleme: 13.02.2022 11:32
The Telegraph'a konuşan bir Whitehall kaynağı, Kremlin'in Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkarak koşulları yaratmak için hazırlandığını belirtti.