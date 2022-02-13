Vav TV İzle
Haberler Dünya Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA'den flaş iddia! İşte Putin'in masasındaki 3 senaryo

Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA'den flaş iddia! İşte Putin'in masasındaki 3 senaryo

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki yüksek tansiyonu anbean takip ediyor. Tüm girişimlere rağmen gerilim düşmezken savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor. İngiliz yetkililerden Rusya'nın sahte bayrak operasyonu iddiası ortaya atılırken CIA raporu şoke etti.

13.02.2022 11:18 - Son Güncelleme: 13.02.2022 11:32
Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA’den flaş iddia! İşte Putin’in masasındaki 3 senaryo

Rusya - Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, İngiltere ve ABD'den gelen Haberler krizin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA’den flaş iddia! İşte Putin’in masasındaki 3 senaryo

Tansiyonu düşürmek için bir dizi diplomatik adım atılsa da henüz somut bir sonuç elde edilebilmiş değil. Haliyle bölgede tansiyon bir türlü düşürülemiyor ve savaş ihtimali artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA’den flaş iddia! İşte Putin’in masasındaki 3 senaryo

İngiliz yetkililer Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor.

Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA’den flaş iddia! İşte Putin’in masasındaki 3 senaryo

The Telegraph'a konuşan bir Whitehall kaynağı, Kremlin'in Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı haklı çıkarak koşulları yaratmak için hazırlandığını belirtti.

Dünya Ukrayna-Rusya gerilimini konuşuyor! CIA’den flaş iddia! İşte Putin’in masasındaki 3 senaryo

Bölgedeki gelişmeler ile 1930'lu yıllarda Hitler Almanya'sının Çekoslavakya politikası arasında benzerliklere dikkat çekiliyor. Bu benzerliğe atıfta bulunan kaynak 'Kararımızı sürdürmek, tarihsel paralellikleri hatırlamak ve hatayı tekrarlamamak bizi cesaretlendiriyor' diyor.

SON DAKİKA