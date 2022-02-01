Ukrayna krizi BM Güvenlik Konseyi'ne sıçradı! ABD-Rusya Büyükelçileri arasında şiddetli tartışma
Ukrayna krizi dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 8960'ıncı toplantısı, ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ve Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya arasında Ukrayna tartışmasına sahne oldu. Nebenzya, batıyı ve ABD'yi 'tansiyonu artıran, histerik' açıklamalar yapmakla suçlarken; Thomas-Greenfield, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin, 'barış ve güvenlik' sorunu olduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi'nde ilk söz alan Rusya elçisi Vaisly Nebenzya, "ABD, Rus birliklerinin Rus topraklarında konuşlandırılmasını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak görüyor. Bu sadece devletimizin içişlerine kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bunun bu konseyi bir araya getirmeye yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Aksine, Amerikalı meslektaşlarımızın arzusunun histerileri körüklediğini anlıyoruz. Bu histeri, Ukrayna'nın kendisine ve ekonomisine de büyük bir zarar veriyor" dedi.
Nebenzya, Ukraynalı yetkililerin de Rusya'nın kendi 'sınırındaki' askeri faaliyetlerini tehdit olarak görmediğini belirterek, "Ukraynalı yetkililer ve Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın faaliyetlerini bir tehdit olarak görmediklerini söylediler. Batılı meslektaşlarımız gerilimi düşürme ihtiyacından bahsediyorlar, ancak kendileri retorikleriyle gerilimi körüklüyor ve gerilimi tırmandırıyorlar" diye konuştu.