Ukrayna krizi BM Güvenlik Konseyi’ne sıçradı! ABD-Rusya Büyükelçileri arasında şiddetli tartışma

BM Güvenlik Konseyi'nde ilk söz alan Rusya elçisi Vaisly Nebenzya, "ABD, Rus birliklerinin Rus topraklarında konuşlandırılmasını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak görüyor. Bu sadece devletimizin içişlerine kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki durum hakkında uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bunun bu konseyi bir araya getirmeye yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Aksine, Amerikalı meslektaşlarımızın arzusunun histerileri körüklediğini anlıyoruz. Bu histeri, Ukrayna'nın kendisine ve ekonomisine de büyük bir zarar veriyor" dedi.