Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor! Tarihi zirveye giden Boris Johnson’ın elindeki çanta dikkat çekti! Kırmızı çantanın sırrı ne?

'Ukrayna'yı dost ve demokratik bir ortak olarak gören İngiltere, onu yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumakta sonuna kadar kararlıdır.'

PUTIN İLE GÖRÜŞME İPTAL

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada Putin ile mümkün olan en kısa sürede konuşacağını söyledi. İptalin, 2020 ve 2021'de 10 Numara'da düzenlendiği iddia edilen partilere yönelik polis soruşturmasından kaynaklandığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapacağı telefon görüşmesinin iptal edildiğini duyurmuştu.