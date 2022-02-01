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Haberler Dünya Dünya SİHA'lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

Dünya SİHA'lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

Dünyanın hayranlıkla baktığı SİHA'lara övgüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Türkiye'nin İHA diplomasisini konu alan bir yazı kaleme aldı. Söz konusu yazıda Türk SİHA'larının özelliklerinden bahsedilerek Avrupalıların gelişen Türk savunma sistemine yönelik ders çıkarması gerektiği vurgulandı.

01.02.2022 11:04 - Son Güncelleme: 01.02.2022 11:04
Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

Türkiye'nin gelişen askeri teknolojisi ve savunma gücüyle ilgili rapor ve yazılara bir yenisi eklendi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyinde "Türkiye'nin Drone Diplomasisi Avrupa İçin Ders Niteliğinde" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yazıda şu ifadelere yer verildi:

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Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

"DIŞ POLİTİKA ARACI"
"Türkiye, insansız hava araçlarının nasıl güçlü bir dış politika varlığı olabileceğini gösterdi. Türk İHA'larının askeri yeteneklerine rağmen en önemli etkileri Türkiye'ye sağladıkları ekonomik fırsatlar ve siyasi kaldıraç olabilir.

Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

Etkinliği ve satın alınabilirliği sayesinde, Türk insansız hava araçları, tamamen askeri bir varlıktan ziyade Ankara'nın dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Avrupalılar bu stratejiye uyum sağlayacaklarsa, Türkiye'nin insansız hava araçlarından nasıl askeri ve diplomatik faydalar sağladığını anlamaları gerekiyor."

Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!
Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

"HEM UCUZ HEM ETKİLİ"
"Türk İHA'ları hem ucuz hem de etkili. Bir TB2'nin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar.

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