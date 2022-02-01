Dünya SİHA’lara hayranlığını gizleyemiyor: Avrupa ders çıkarsın!

Türkiye'nin gelişen askeri teknolojisi ve savunma gücüyle ilgili rapor ve yazılara bir yenisi eklendi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyinde "Türkiye'nin Drone Diplomasisi Avrupa İçin Ders Niteliğinde" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yazıda şu ifadelere yer verildi: