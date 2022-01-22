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Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

Ünlü aktör Alec Baldwin hapı yuttu! Görüntü yönetmenini Halyna Hutchins feci şekilde öldürmüştü. ABD'deki Rust filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren Alec Baldwin'e yeni bir dava daha açıldı. Baldwin'den bu kez sosyal medyada tartıştığı kişi şikayetçi oldu, 25 milyon dolarlık dava ile karşı karşıya. Ünlü aktör Alec Baldwin bu tazminatla birlikte artık zor günlere girdi.

22.01.2022 14:34 - Son Güncelleme: 22.01.2022 14:35
Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

ABD'de set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin, sosyal medyada tartıştığı kadın tarafından 25 milyon dolarlık başka bir davanın muhatabı oldu.

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Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

"Rust" filminin setinde 21 Ekim 2021'de yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam eden Baldwin'e, Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri Rylee McCollum'un kız kardeşi Roice McCollum tarafından 25 milyon dolarlık "karalama ve ihmal davası" açıldı.

Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

ABD medyasında yer alan dava dilekçesine göre, 6 Ocak 2021'de başkent Washington'daki Kongre protestosundan fotoğraf paylaşan Roice'i "isyancı" olmakla itham eden Baldwin, ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada asker yakınına iftira atmakla suçlandı.

Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

Afganistan'da ölen ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice'e daha önce 5 bin dolar çek gönderen Baldwin, aynı kadının Kongre baskınının yaşandığı başkentteki protestodan fotoğraf paylaştığını görünce Instagram'dan, "Bu ülkeye hizmetine olan saygımdan dolayı abiniz için yardım gönderdiğimde, sizin 6 Ocak isyancısı olduğunuzu bilmiyordum." mesajı attı.

Alec Baldwin’e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu

Roice, mitinge katıldığını ancak protestosunun yasal ve barışçıl olduğunu belirttiği mesajına Baldwin'den ikinci defa, "Sanmıyorum. Faaliyetleriniz, devlet malının hukuka aykırı olarak tahrip edilmesiyle, bir kolluk görevlisinin ölümüyle sonuçlandı." şeklinde cevap aldı.

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