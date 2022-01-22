Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık dava! Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü! Ünlü aktör hapı yuttu
Ünlü aktör Alec Baldwin hapı yuttu! Görüntü yönetmenini Halyna Hutchins feci şekilde öldürmüştü. ABD'deki Rust filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren Alec Baldwin'e yeni bir dava daha açıldı. Baldwin'den bu kez sosyal medyada tartıştığı kişi şikayetçi oldu, 25 milyon dolarlık dava ile karşı karşıya. Ünlü aktör Alec Baldwin bu tazminatla birlikte artık zor günlere girdi.
22.01.2022 14:34
- Son Güncelleme: 22.01.2022 14:35
ABD'de set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin, sosyal medyada tartıştığı kadın tarafından 25 milyon dolarlık başka bir davanın muhatabı oldu.
Afganistan'da ölen ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice'e daha önce 5 bin dolar çek gönderen Baldwin, aynı kadının Kongre baskınının yaşandığı başkentteki protestodan fotoğraf paylaştığını görünce Instagram'dan, "Bu ülkeye hizmetine olan saygımdan dolayı abiniz için yardım gönderdiğimde, sizin 6 Ocak isyancısı olduğunuzu bilmiyordum." mesajı attı.