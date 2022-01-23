Dünya İngiltere'nin iddiasını konuşuyor: Rusya'nın Ukrayna'daki gizli planı! Açıklamalar peş peşe geldi

Bu kişilerden bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu öne sürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtti.

Rusya'nın gerilimi düşürmesi, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermesi ve diplomasi yolunu izlemesi gerektiğini kaydeden Truss, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısının ciddi maliyetler getirecek büyük stratejik hata olacağını savundu.