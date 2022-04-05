Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor
Dünya 1 ayı geçkin süredir Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları takip ediyor. Ukrayna'da Rus ordusuna direniş sürerken kod adı Kömür olan Ukraynalı bir keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi. Rus ordusuna ağır kayıplar veren keskin nişancının kimliği açıklanmadı. Öte yandan Rus ordusu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da düşmanın kayıp vermeye devam ettiği bilirilirken kışlasına dönen Rus askerlerin ise önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığı öne sürüldü.
05.04.2022 09:06 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:06
24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor.