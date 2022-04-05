RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Dünya 1 ayı geçkin süredir Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları takip ediyor. Ukrayna'da Rus ordusuna direniş sürerken kod adı Kömür olan Ukraynalı bir keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi. Rus ordusuna ağır kayıplar veren keskin nişancının kimliği açıklanmadı. Öte yandan Rus ordusu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da düşmanın kayıp vermeye devam ettiği bilirilirken kışlasına dönen Rus askerlerin ise önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığı öne sürüldü.

05.04.2022 09:06 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:06
Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile Ukrayna'ya giren Rus ordusuna direniş sürüyor.

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Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Rus askerlerine karşı Ukrayna güçlerinin en güvendiği birimlerin başında ise keskin nişancı bölüğü geliyor.

Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor.

Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa gün yüzüne çıktı.

Kod adı: Kömür! Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor! Kışlaya dönen Rus askerleri istifa ediyor

Kimliği açıklanmayan, 'Kömür' kod adı ile tanıtılan keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi.

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