RAMAZAN İMSAKİYE
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Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömülmüştü. Bodrum'da demirli olan MY Solaris'te bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmiyordu. Gelen son dakika bilgisine göre, MY Solaris isimli yat Bodrum'dan ayrıldı. Denizlerdeki gemi trafiğini takip eden Marine Traffic sitesine göre, Solaris bu sabah Bodrum'dan hareket ederken nereye gittiği bilinmiyor.

04.04.2022 12:47 - Son Güncelleme: 04.04.2022 12:47
Rus milyarder Abramoviç’in ’Yüzen Saray’ı Bodrum’dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırılmıştı.

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Rus milyarder Abramoviç’in ’Yüzen Saray’ı Bodrum’dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi. Bir süredir Bodrum'da kalan yat ise bugün şehiri terk etti.

Rus milyarder Abramoviç’in ’Yüzen Saray’ı Bodrum’dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Denizlerdeki gemi trafiğini takip eden Marine Traffic sitesine göre, Solaris bu sabah Bodrum'dan hareket ederken nereye gittiği bilinmiyor.

Rus milyarder Abramoviç’in ’Yüzen Saray’ı Bodrum’dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Dünyanın yakında takip ettiği yat internet sitesinden takip ediliyor.

Rus milyarder Abramoviç’in ’Yüzen Saray’ı Bodrum’dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

İşte Abramoviç'in o devasa yatı...

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